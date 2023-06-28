Самолет основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина улетел из Беларуси в Москву

По данным сервиса FlightRadar24, самолет Пригожина пересек границу Беларуси и России и направляется в сторону Москвы. Пролетая над Московской областью, самолет выключил транспондеры.

Кроме самолета Пригожина, также взлетел второй бизнес-джет с бортовым номером RA-02878, который прилетел в Мачулищи из Петербурга утром 27 июня. Это самолет, судя по данным FlightRadar24, также пересек границу и направляется в Петербург.