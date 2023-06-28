Самолет основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина улетел из Беларуси в Москву

среда, 28 июня 2023 | 01:28 924
Частный самолет Embraer Legacy 600 (бортовой номер RA-02795), которым, как считается, пользуется бизнесмен и основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин, в 22:39 27 июня вылетел с военного аэродрома Мачулищи под Минском в РФ.
По данным сервиса FlightRadar24, самолет Пригожина пересек границу Беларуси и России и направляется в сторону Москвы. Пролетая над Московской областью, самолет выключил транспондеры.
Кроме самолета Пригожина, также взлетел второй бизнес-джет с бортовым номером RA-02878, который прилетел в Мачулищи из Петербурга утром 27 июня. Это самолет, судя по данным FlightRadar24, также пересек границу и направляется в Петербург.