Русская православная церковь считает миролюбие несовместимым с истинным христианским учением

Такое мнение содержится в материалах к заседанию церковного суда, посвященного антивоенному высказыванию запрещенного к служению священника Иоанна Бурдина, которые он опубликовал в своем Telegram-канале.
Как заявили в РПЦ, высказывания священника «порочат деятельность высшего церковного начальства» РПЦ.
«Но и самый пацифизм, которым священник Бурдин пытается прикрыться от обвинений в его адрес, не совместим с действительным учением Православной Церкви, в частности, изложенным в «Основах социальной концепции», — говорится в документе.
По мнению РПЦ, пацифизм присутствовал «в еретических доктринах».
Напоминаем, в марте 2022 года костромской священник отец Иоанн Бурдин был оштрафован за «дискредитацию Вооруженных Сил РФ» и «призывы к воспрепятствованию использования» армии. Поводом для применения тогда ещё новой ст. 20.3.3 КоАП стала его речь перед прихожанами, в которой он осудил «братоубийство» на территории Украины.
Еще одно нарушение — публикация «информации с агитационными изображениями» на сайте прихода. Это слова о том, что он думает про вооруженный конфликт, какую боль чувствует:
"Я во время литургии произнесу два прошения — о прекращении войны на Украине и о том, чтобы Господь спас жителей Украины. Церковь — это христианская община. Люди в ней — при всех возможных разногласиях — объединены евангельскими принципами. И Евангелие для нас — единственная точка опоры, а там прямо сказано: «Не убий». У Церкви очень четкое отношение к пролитию человеческой крови. Проклятие за это ложится на всех. Не только на тех, кто отдавал приказ, но и на всех, кто одобрил или промолчал".