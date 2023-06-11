Русская православная церковь считает миролюбие несовместимым с истинным христианским учением

воскресенье, 11 июня 2023 | 20:00     96
В РПЦ назвали пацифизм «несовместимым с православным учением».

Такое мнение содержится в материалах к заседанию церковного суда, посвященного антивоенному высказыванию запрещенного к служению священника Иоанна Бурдина, которые он опубликовал в своем Telegram-канале.

Как заявили в РПЦ, высказывания священника «порочат деятельность высшего церковного начальства» РПЦ.

«Но и самый пацифизм, которым священник Бурдин пытается прикрыться от обвинений в его адрес, не совместим с действительным учением Православной Церкви, в частности, изложенным в «Основах социальной концепции», — говорится в документе.

По мнению РПЦ, пацифизм присутствовал «в еретических доктринах».

Напоминаем, в марте 2022 года костромской священник отец Иоанн Бурдин был оштрафован за «дискредитацию Вооруженных Сил РФ» и «призывы к воспрепятствованию использования» армии. Поводом для применения тогда ещё новой ст. 20.3.3 КоАП стала его речь перед прихожанами, в которой он осудил «братоубийство» на территории Украины.

Еще одно нарушение — публикация «информации с агитационными изображениями» на сайте прихода. Это слова о том, что он думает про вооруженный конфликт, какую боль чувствует:

"Я во время литургии произнесу два прошения — о прекращении войны на Украине и о том, чтобы Господь спас жителей Украины. Церковь — это христианская община. Люди в ней — при всех возможных разногласиях — объединены евангельскими принципами. И Евангелие для нас — единственная точка опоры, а там прямо сказано: «Не убий». У Церкви очень четкое отношение к пролитию человеческой крови. Проклятие за это ложится на всех. Не только на тех, кто отдавал приказ, но и на всех, кто одобрил или промолчал".

Тэги: 
Россия
религия
Источник:
Иоанн Бурдин
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