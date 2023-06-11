Русская православная церковь считает миролюбие несовместимым с истинным христианским учением

Напоминаем, в марте 2022 года костромской священник отец Иоанн Бурдин был оштрафован за «дискредитацию Вооруженных Сил РФ» и «призывы к воспрепятствованию использования» армии. Поводом для применения тогда ещё новой ст. 20.3.3 КоАП стала его речь перед прихожанами, в которой он осудил «братоубийство» на территории Украины.

Еще одно нарушение — публикация «информации с агитационными изображениями» на сайте прихода. Это слова о том, что он думает про вооруженный конфликт, какую боль чувствует: