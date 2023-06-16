Руководитель ОЭЗ «Дубна» принял участие в работе Петербургского международного экономического форума

пятница, 16 июня 2023 | 12:03     47
Генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев принял участие в работе круглого стола «Союзное государство: стратегия взаимодействия России и Беларуси» в рамках ПМЭФ-2023.

Второй день масштабного мероприятия, на котором побывал руководитель подмосковной ОЭЗ, был ознаменован открытием основных панелей, круглых столов, демонстрацией инновационной продукции на многочисленных выставках, подписанием партнерами важных соглашений о сотрудничестве.

В круглом столе «Союзное государство: стратегия взаимодействия России и Беларуси» принимали участие представители правительств, министерств и ведомств обеих стран, Российского союза промышленников и предпринимателей, Белорусской торгово-промышленной палаты, научно-исследовательских центров и территорий развития, губернаторы. Модератором мероприятия стал госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

Особое внимание участники круглого стола уделили укреплению технологического суверенитета Союзного государства. Важную роль в этом играют и особые экономические зоны, в том числе, одна из первых в России ОЭЗ «Дубна», показатели деятельности которой демонстрируют преимущества таких площадок для бизнеса, способствуют импортозамещению, эффективному росту экономики региона и страны.

Сегодня на подмосковной площадке реализуются две модели деятельности резидентов. Первая – это организация производства на основе собственных технологий, что позволяет создавать уникальные продукты и услуги, быть более гибкими и полноценно управлять процессами производства. Вторая модель – локализация в ОЭЗ производства с использованием готовых технологий на начальном этапе развития предприятий и последующей адаптацией или развитием собственных технологий.

По мнению Антона Афанасьева, интересны оба варианта:

"Как ОЭЗ технико-внедренческого типа, мы уже реализовали модель, когда инновационные разработки ведутся у нас, а внедряются в ОЭЗ промышленно-производственного типа и в индустриальных парках на всей территории России, - считает руководитель. - Это можно отметить на примере Корпорации «ПРОМТЕХ», головной офис которой находится в ОЭЗ «Дубна», куда входят конструкторы в количестве 700 специалистов, работающих в НИОКР, а производства собственных изделий и продукции на основе НИОКР размещены на заводах в ОЭЗ «Дубна», ОЭЗ «Ульяновск», городах Казань и Иркутск. Выбор площадок для размещения производств диктуется логистикой, близостью к заказчику, сырью или, что особенно актуально, - к трудовым ресурсам. Именно эта формула может быть востребована при работе с союзными, дружественными государствами-партнерами, в первую очередь с Республикой Беларусь".

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