Руководитель ОЭЗ «Дубна» принял участие в работе Петербургского международного экономического форума

Второй день масштабного мероприятия, на котором побывал руководитель подмосковной ОЭЗ, был ознаменован открытием основных панелей, круглых столов, демонстрацией инновационной продукции на многочисленных выставках, подписанием партнерами важных соглашений о сотрудничестве.

В круглом столе «Союзное государство: стратегия взаимодействия России и Беларуси» принимали участие представители правительств, министерств и ведомств обеих стран, Российского союза промышленников и предпринимателей, Белорусской торгово-промышленной палаты, научно-исследовательских центров и территорий развития, губернаторы. Модератором мероприятия стал госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

Особое внимание участники круглого стола уделили укреплению технологического суверенитета Союзного государства. Важную роль в этом играют и особые экономические зоны, в том числе, одна из первых в России ОЭЗ «Дубна», показатели деятельности которой демонстрируют преимущества таких площадок для бизнеса, способствуют импортозамещению, эффективному росту экономики региона и страны.

Сегодня на подмосковной площадке реализуются две модели деятельности резидентов. Первая – это организация производства на основе собственных технологий, что позволяет создавать уникальные продукты и услуги, быть более гибкими и полноценно управлять процессами производства. Вторая модель – локализация в ОЭЗ производства с использованием готовых технологий на начальном этапе развития предприятий и последующей адаптацией или развитием собственных технологий.

По мнению Антона Афанасьева, интересны оба варианта: