Руководитель компании из Дубны вошла «ТОП-100 ИT-лидеров»

В конкурсе приняли участие генеральные директора компаний, ИT-директора, руководители, возглавляющие цифровую трансформацию российских предприятий из различных отраслей, включая ИT, тяжелую промышленность, транспорт и логистику, а также финансовый и государственный сектор.

Цель проекта «ТОП-100 ИТ-лидеров» - познакомить отрасль с настоящими экспертами и руководителями, возглавляющими процесс цифровизации в России, обладающими значительным опытом создания инновационных продуктов и управления проектами в области цифровой трансформации.

Основной особенностью рейтинга является то, что победителей выбирают голосованием сами участники профессионального сообщества. Коллеги высоко оценили лидерские качества, новаторство, высший пилотаж в разработке и реализации ИТ-стратегии и личные качества Марии Рукавишниковой.

Церемония награждения победителей рейтинга состоялась в Москве.