Руководитель компании из Дубны вошла «ТОП-100 ИT-лидеров»

среда, 07 июня 2023 | 14:49     148
Мария Рукавишникова, основатель, визионер и генеральный директор компании Getmobit - резидента ОЭЗ "Дубна" - , вошла в сотню лучших участников рейтинга профессионального ИT-сообщества Global CIO «ТОП-100 ИT-лидеров».

В конкурсе приняли участие генеральные директора компаний, ИT-директора, руководители, возглавляющие цифровую трансформацию российских предприятий из различных отраслей, включая ИT, тяжелую промышленность, транспорт и логистику, а также финансовый и государственный сектор.

Цель проекта «ТОП-100 ИТ-лидеров» - познакомить отрасль с настоящими экспертами и руководителями, возглавляющими процесс цифровизации в России, обладающими значительным опытом создания инновационных продуктов и управления проектами в области цифровой трансформации.

Основной особенностью рейтинга является то, что победителей выбирают голосованием сами участники профессионального сообщества. Коллеги высоко оценили лидерские качества, новаторство, высший пилотаж в разработке и реализации ИТ-стратегии и личные качества Марии Рукавишниковой.

Церемония награждения победителей рейтинга состоялась в Москве.

«Признание коллег профессионального сообщества очень важно для меня. Это вдохновляет и мотивирует становиться еще лучше», - прокомментировала свое попадание в рейтинг ТОП-100 Мария Рукавишникова.

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