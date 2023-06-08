Роскомнадзор в ночь на 8 июня заблокировал сайты «ОВД-Инфо»

«ОВД-Инфо» подчеркивает, что его сайты https://ovd.news/ (новости) и https://ovd.legal/ (правовые инструкции и разборы законов) по-прежнему можно читать с территории России, но теперь только с VPN. Также продолжает обновляться и основной сайт проекта https://ovdinfo.org/, который был заблокирован РКН в 2021 году, и аккаунты «ОВД-Инфо» в соцсетях.

«Мы не знаем причин блокировок, но государственная машина продолжает ограничивать доступ к независимой информации, мы тоже попали под цензурный каток», — заявили в «ОВД-Инфо», добавив, что «наша работа в любом случае продолжается».