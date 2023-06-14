Резидент ОЭЗ «Дубна» - в группе разработчиков гибридного рабочего места АРМ 3.0 на базе российских технологий

Применение АРМ 3.0 дает возможность эффективно управлять рабочими местами за счет реализации принципа «всё в одном» при организации ИТ-инфраструктуры, позволяет уменьшить количество точек отказа и минимизировать средства управления.

Представленное решение - пример эффективного взаимодействия ведущих российских ИТ-компаний. Его разработчиками являются МойОфис, лидер российского рынка офисного ПО для совместной работы с документами и коммуникаций, Getmobit, разработчик программно-аппаратной платформы для управления инфраструктурой автоматизированных рабочих мест (АРМ), «Базальт СПО», лидер российского рынка операционных систем на базе Linux, производитель ОС семейства «Альт», и «Базис», разработчик программных продуктов для оказания облачных услуг и платформы динамической инфраструктуры.