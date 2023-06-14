Резидент ОЭЗ «Дубна» - в группе разработчиков гибридного рабочего места АРМ 3.0 на базе российских технологий

среда, 14 июня 2023 | 11:45     154
На конференции ЦИПР-2023 представлена новинка - гибридное рабочее место АРМ 3.0. В группе разработчиков – резидент ОЭЗ «Дубна» компания Getmobit.

Применение АРМ 3.0 дает возможность эффективно управлять рабочими местами за счет реализации принципа «всё в одном» при организации ИТ-инфраструктуры, позволяет уменьшить количество точек отказа и минимизировать средства управления.

Представленное решение - пример эффективного взаимодействия ведущих российских ИТ-компаний. Его разработчиками являются МойОфис, лидер российского рынка офисного ПО для совместной работы с документами и коммуникаций, Getmobit, разработчик программно-аппаратной платформы для управления инфраструктурой автоматизированных рабочих мест (АРМ), «Базальт СПО», лидер российского рынка операционных систем на базе Linux, производитель ОС семейства «Альт», и «Базис», разработчик программных продуктов для оказания облачных услуг и платформы динамической инфраструктуры.

"Сегодня рынок обязывает вендоров обратить внимание на совместимость продуктов, поставлять готовые, связные решения «под ключ», - отметила основатель и генеральный директор Getmobit Мария Рукавишникова. - Объединив возможности новейших технологий партнеров, мы получили альтернативную экосистему рабочего пространства. Инновации меняют традиционный подход к организации защищенного унифицированного рабочего места и становятся новым отраслевым стандартом – это так называемый умный, или гибридный АРМ 3.0. Благодаря такому технологически связному решению мы сокращаем доставку продукта до клиента в несколько раз. Это особенно актуально для организаций, которым необходимо ускоренно переходить на российские решения".

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