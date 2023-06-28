Резидент ОЭЗ «Дубна» создал рабочий прототип перчаток виртуальной реальности с силовой тактильной отдачей

"На текущий момент подобные устройства недоступны рядовым пользователям в силу их высокой стоимости и сложности покупки, - комментирует технический директор ООО «Икс Ред Групп» Артем Знобищев. - Поэтому сейчас наши специалисты работают над тем, чтобы сделать эти технологии доступными и удобными для большего круга людей, заинтересованных в данной области".

Также «Икс Ред Групп» продолжает активно развивать и продвигать свой основной продукт – унифицированный VR-симулятор хирургических операций. За последние полгода специалистами была значительно улучшена визуальная составляющая модуль-тренажера, увеличена точность симуляций. В данный момент ведутся работы по настройке многопользовательского режима, который позволит российским врачам проводить дистанционное обучение студентов медицинских вузов. Благодаря новым возможностям VR-симулятора, резидент ОЭЗ «Дубна» планирует нарастить продажи востребованного инновационного продукта.

Отдельно стоит отметить успехи компании в новом для нее направлении деятельности – сфере геймдев (разработка компьютерных игр). По словам генерального директора ООО «Икс Ред Групп» Булата Каримова, в настоящее время ведется разработка сразу двух мобильных игр, одна из которых выходит на рынок в ближайший месяц.