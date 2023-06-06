Проводится проверка организации работы палаточного лагеря «Салют» под Кимрами

вторник, 06 июня 2023 | 19:40     97
Министерством образования Тверской области совместно с администрацией Кимрского муниципального округа по поручению Губернатора Игоря Рудени проводится проверка условий нахождения детей в палаточном лагере, расположенном на базе муниципального загородного лагеря «Салют» в Кимрском округе.

Ранее от родителей поступили обращения по поводу размещения детей в палатках при неблагоприятных погодных условиях.

МАУ «Загородный лагерь «Салют» внесен в реестр организаций отдыха и оздоровления детей. При нем действует палаточный лагерь – установлено 33 палатки для размещения детей, веранды для проведения отрядных мероприятий, оборудованы туалеты и душевая. В первую смену сюда заехало 77 детей.

В связи с неблагоприятными погодными условиями вечером 2 июня администрацией лагеря было решено оперативно перевести детей из палаток в стационарные корпуса.

В Следственном Комитете также выясняют детали поступившего обращения.

"С целью всесторонней проверки данных, прозвучавших в эфире телеканала, следственным отделом по городу Кимры следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области организовано проведение процессуальной проверки. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", – уточнила официальный представитель ведомства Валерия Павлова.

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Кимры
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отдых
Источник:
Tverigrad
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