Проводится проверка организации работы палаточного лагеря «Салют» под Кимрами

Ранее от родителей поступили обращения по поводу размещения детей в палатках при неблагоприятных погодных условиях.

МАУ «Загородный лагерь «Салют» внесен в реестр организаций отдыха и оздоровления детей. При нем действует палаточный лагерь – установлено 33 палатки для размещения детей, веранды для проведения отрядных мероприятий, оборудованы туалеты и душевая. В первую смену сюда заехало 77 детей.

В связи с неблагоприятными погодными условиями вечером 2 июня администрацией лагеря было решено оперативно перевести детей из палаток в стационарные корпуса.

В Следственном Комитете также выясняют детали поступившего обращения.