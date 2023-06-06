Проводится проверка организации работы палаточного лагеря «Салют» под Кимрами

Ранее от родителей поступили обращения по поводу размещения детей в палатках при неблагоприятных погодных условиях.
МАУ «Загородный лагерь «Салют» внесен в реестр организаций отдыха и оздоровления детей. При нем действует палаточный лагерь – установлено 33 палатки для размещения детей, веранды для проведения отрядных мероприятий, оборудованы туалеты и душевая. В первую смену сюда заехало 77 детей.
В связи с неблагоприятными погодными условиями вечером 2 июня администрацией лагеря было решено оперативно перевести детей из палаток в стационарные корпуса.
В Следственном Комитете также выясняют детали поступившего обращения.
"С целью всесторонней проверки данных, прозвучавших в эфире телеканала, следственным отделом по городу Кимры следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области организовано проведение процессуальной проверки. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", – уточнила официальный представитель ведомства Валерия Павлова.