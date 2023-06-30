Проведение крупнейшего российского авиасалона МАКС перенесли на 2024 год

Ранее проведение авиасалона было запланировано на 25-30 июля 2023 года в Жуковском Московской области.

В настоящее время Авиасалон продолжает работу с участниками и экспонентами, в том числе среди зарубежных компаний, представляющих "дружественные страны".

Авиасалоны МАКС традиционно становятся местом проведения мировых премьер разработанных в России самолётов, вертолётов, авиационных двигателей, агрегатов и систем, ракет-носителей и космических аппаратов различного класса и назначения. Авиасалон МАКС был визитной карточкой отечественной аэрокосмической отрасли. Впервые авиасалон МАКС был проведен в 1993 году.