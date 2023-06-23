Прошло межведомственное совещание руководителей правоохранительных органов города Дубны

пятница, 23 июня 2023 | 12:46     110
Под председательством прокурора города Дубны Дмитрия Антонова 16 июня 2023 года проведено межведомственное совещание руководителей правоохранительных органов города Дубны.

B совещании принимали участие руководители структурных подразделений ОМВД России по г.о. Дубна и ВРИП главы г.о. Дубна Максим Тихомиров. В ходе совещания обсуждены вопросы состояния законности и причины снижения выявленных преступлений отдельных категорий, а также эффективность деятельности правоохранительных органов по выявлению, пресечению и раскрытию преступлений коррупционной направленности.

По результатам проведенного межведомственного совещания руководителям правоохранительных органов даны конкретные поручения с целью повышения эффективности работы на данном направлении.

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