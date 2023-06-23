Прокурор города Дубны встретился с трудовым коллективом «Паскаль Медикал»

пятница, 23 июня 2023 | 12:00     130
Прокурором города Дубны Московской области Дмитрием Антоновым 15 июня 2023 года проведена встреча с трудовым коллективом резидента ОЭЗ "Дубна" ООО «Паскаль Медикал».

Основными вопросами, с которыми работники предприятия обратились к прокурору города, стали организация пассажирских перевозок на территории городского округа, благоустройство отдельных территорий, соблюдение законодательства об исполнительном производстве.

В рамках встречи прокурор также уделил внимание вопросам соблюдения прав граждан-участников долевого строительства и переселения из аварийного жилья.

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