Прокурор города Дубны встретился с трудовым коллективом «Паскаль Медикал»

Прокурор города Дубны Московской области Дмитрий Антонов 21 июня 2023 года провел личный прием с членами ВОРДИ города Дубны - организации родителей и законных представителей детей-инвалидов и взрослых с ментальной инвалидностью и другими нарушениями,...

Прокурор города Дубны Московской области Дмитрий Антонов 21 июня 2023 года провел личный прием с членами ВОРДИ города Дубны - организации родителей и законных представителей детей-инвалидов и взрослых с ментальной инвалидностью и другими нарушениями,...

В ходе проверки, проведенной прокуратурой Дубны, установлено, что на работу в АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» принят бывший муниципальный служащий.

В ходе проверки, проведенной прокуратурой Дубны, установлено, что на работу в АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» принят бывший муниципальный служащий.

23.06.2023 | 15:57

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