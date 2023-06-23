Прокурор города Дубны встретился с членами ВОРДИ

В ходе личного приема к прокурору города обратились 4 заявителя по вопросам транспортной доступности земельных участков, обеспечения лекарственными средствами и техническими средствами реабилитации, соблюдения законодательства об исполнительном производстве, оборудования парковочных мест для инвалидов около социальных учреждений города.

Всем обратившимся даны исчерпывающие ответы и разъяснения действующего законодательства. По результатам приема от граждан приняты обращения, по которым прокуратурой города организованы проверки.