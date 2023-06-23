Прокуратурой выявлены нарушения законодательства о противодействии коррупции в АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна»

пятница, 23 июня 2023 | 14:01     136
В ходе проверки, проведенной прокуратурой Дубны, установлено, что на работу в АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» принят бывший муниципальный служащий.

В нарушение требований закона, сведения о заключении трудового договора с указанным лицом на предыдущее место его службы организацией направлены не были.

По результатам проверки в отношении АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна», а также начальника отдела по работе с персоналом возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 19.29 КоАП РФ.

Постановлениями и.о. мирового судьи судебного участка №39 Дубненского судебного района юридическое лицо и должностное лицо привлечены к административной ответственности в виде штрафов в размере 100 000 и 20 000 рублей соответственно.

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