Прокуратурой выявлены нарушения законодательства о противодействии коррупции в АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна»

В нарушение требований закона, сведения о заключении трудового договора с указанным лицом на предыдущее место его службы организацией направлены не были.

По результатам проверки в отношении АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна», а также начальника отдела по работе с персоналом возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 19.29 КоАП РФ.

Постановлениями и.о. мирового судьи судебного участка №39 Дубненского судебного района юридическое лицо и должностное лицо привлечены к административной ответственности в виде штрафов в размере 100 000 и 20 000 рублей соответственно.