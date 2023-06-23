Прокуратурой в связи с выявлением коррупционного фактора принесен протест Администрации Дубны

пятница, 23 июня 2023 | 13:42     134
Постановлением Администрации городского округа Дубна утверждено Положение о порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа Дубна.

Прокуратурой установлено, что несмотря на закреплении в Положении процедур, ориентированных на информирование владельца нестационарного торгового объекта о предстоящем демонтаже, данные положения соблюдаются не в полной мере.

В частности, информация о демонтаже 8 объектов, собственник которых не установлен, была размещена не в легко доступном месте (на стартовой странице или в разделе «Новости» и т.д.), а в виде единого документа в формате PDF на все 8 предписаний в подразделе «НТО» раздела «Торговля и услуги» раздела «Бизнес и предпринимательство». Также, данным Положением срок, в течение которого предписание должно быть размещено в сети Интернет, не был определен. Кроме того, Положением не конкретизирован срок, в течение которого Администрация обязана проверить исполнено ли предписание, и не определен документ, который при этом должен быть составлен.

Таким образом, в тексте Постановления администрации городского округа Дубна МО от 02.10.2020 № 108ПА-624 усматривается коррупциогенный фактор, предусмотренный п. «ж» части 3 «Методики проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», утвержденной Постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 № 96, - отсутствие или неполнота административных процедур - отсутствие порядка совершения государственными органами, органами местного самоуправления или организациями (их должностными лицами) определенных действий либо одного из элементов такого порядка.

Учитывая выявленные нарушения, прокуратурой города принесен протест на незаконный нормативный правовой акт, который рассмотрен и удовлетворен, Положение приведено в соответствие с действующим законодательством.

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