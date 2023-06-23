Прокуратурой Дубны возбуждено 3 административных дела на продавщиц-оскорбительниц

пятница, 23 июня 2023 | 15:05     137
Прокуратурой города Дубна по обращению гражданина проведена проверка, в ходе которой установлено, что сотрудницы одного из магазинов города в ходе конфликта с заявителем высказали в его адрес оскорбления в неприличной форме, содержащие негативную оценку.

По данному факту прокуратурой города возбуждено 3 дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ.

Постановлениями мирового судьи судебного участка №40 Дубненского судебного района Московской области жительницы города признаны виновными в совершении административного правонарушения и им назначено наказание в виде штрафа в размере 3000 рублей каждой.

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