Прокуратура в Ульяновске передала в суд дело наркодилера из Талдома

Органами предварительного расследования установлено, что 14 февраля безработный 36-летний житель города Талдом по полученному через мессенджер указанию неустановленного лица забрал из расположенного в Санкт-Петербурге тайника наркотическое средство гашиш массой 4,9 килограмма с целью его дальнейшей реализации.

«16 февраля при перевозке наркотического средства в ходе специальных мероприятий он был задержан возле одного из домов на Московском шоссе в Ульяновске, а в дальнейшем привлечен к уголовной ответственности по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере)», - рассказали в прокуратуре Ульяновской области.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.