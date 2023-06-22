Прокуратура в Ульяновске передала в суд дело наркодилера из Талдома

четверг, 22 июня 2023 | 15:19     208
Заместитель прокурора Ульяновской области утвердил обвинительное заключение и направил в суд уголовное дело в отношении жителя города Талдом. Он обвиняется в покушении на сбыт наркотических средств.

Органами предварительного расследования установлено, что 14 февраля безработный 36-летний житель города Талдом по полученному через мессенджер указанию неустановленного лица забрал из расположенного в Санкт-Петербурге тайника наркотическое средство гашиш массой 4,9 килограмма с целью его дальнейшей реализации.

«16 февраля при перевозке наркотического средства в ходе специальных мероприятий он был задержан возле одного из домов на Московском шоссе в Ульяновске, а в дальнейшем привлечен к уголовной ответственности по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере)», - рассказали в прокуратуре Ульяновской области.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

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наркотики
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Источник:
УлПравда
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