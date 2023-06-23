Прокуратура Дубны восстановила социальные права родственницы ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС

Ранее Дубненским УСЗН МО дан ответ об отсутствии у заявителя права на получение мер социальной поддержки по данным категориям в связи с отсутствием места жительства в Московской области. Вместе с тем, как показала проверка, у заявительницы длительное время имелась временная регистрация на территории г.о. Дубна, где она проживает более 40 лет.

При этом сам по себе факт регистрации или отсутствие таковой не порождает для гражданина каких-либо прав и обязанностей и не может служить основанием ограничения или условием реализации прав и свобод граждан.

Прокурор города обратился в суд с исковыми заявлениями о признании права на предоставление мер социальной поддержки и решением Дубненского городского суда, оставленным без изменения судом апелляционной инстанции, требования прокурора удовлетворены в полном объеме.