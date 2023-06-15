Президент Чехии: "За всеми россиянами, живущими на Западе, нужно следить гораздо пристальнее"

В нем он в том числе говорит о том, должны ли нести ответственность за развязанную Россией "спецоперацию" все граждане России, включая тех, кто проживают за границей РФ.

Отвечая на вопрос, генерал вспоминает "цену войны", которую заплатили граждане Японии в США во время Второй мировой войны. Он считает, что россияне за границей должны заплатить такую же цену и быть "под пристальным вниманием спецслужб".

–​ Как вы относитесь к гражданам России, которые живут в Европе и утверждают, что они не поддерживают позицию Кремля? Разрешат ли им продлевать визы и виды на жительство? Должны ли быть предоставлены студентам из России возможности для получения образования и возможности построить карьеру или бизнес в Европейском Союзе?

– Я считаю, что, как и в случае с рядом мировых конфликтов в прошлом, во время продолжающейся войны меры безопасности в отношении российских граждан должны быть строже, чем в обычное время. Так что за всеми гражданами России, проживающими в западных странах, нужно следить гораздо пристальнее, чем раньше. Потому что они граждане нации, ведущей агрессивную войну. Мне может быть жаль этих людей, но в то же время, если мы оглянемся назад, во времена когда началась Вторая мировая война: тогда все японское население, проживающее в Соединенных Штатах, также находилось под строгим режимом наблюдения. Это просто цена войны.

–​ Когда вы говорите "под режимом наблюдения", что именно вы имеете в виду?

– Я имею в виду нахождение под пристальным вниманием спецслужб.

Напоминаем, в годы Второй мировой войны власти США интернировали не менее 125 тысяч лиц японского происхождения из Калифорнии, среди которых было 62% американских граждан, в "военные центры перемещения", которые сейчас многие называют концентрационными лагерями. С 1948 года США выплачивали компенсации оставшимся в живых узникам лагерей, а в конце 1980-х принесли официальные извинения.