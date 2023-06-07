Преподаватель Университета "Дубна" выступила на международном экологическом форуме

Мероприятие, организатором которого выступает Центр содействия природоохранным инициативам «Экология», проводится уже 14-й раз. В форуме принимают участие представители всех уровней власти, общественных и коммерческих организаций, научного сообщества, независимые эксперты и экоактивисты. Как отмечает Ольга Савватеева, это большая честь представить свои идеи и инициативы широкому кругу экологического сообщества.

Также на форуме не первый год присутствуют выпускники Кафедры экологии и наук о Земле, что в очередной раз доказывает востребованность кадров, обучаемых Кафедрой, и достойный уровень подготовки на запросы реального сектора экономики.

Международный форум «Экология» – одна из ведущих общественных площадок для обсуждения актуальных экологических вопросов и формирования ориентиров государственной политики в сфере охраны окружающей среды и природопользования.