Представители Университета "Дубна" посетили съезд «Ученый нашего времени»

вторник, 27 июня 2023 | 15:26 159
21-24 июня состоялся XI Всероссийский съезд советов молодых ученых и студенческих научных обществ «Ученый нашего времени», в работе которого приняли участие представители Ассоциации молодых ученых и Студенческого научного общества Университета "Дубна".
В Нижний Новгород отправились доцент Кафедры экологии и наук о земле Ольга Савватеева, аспирант Кафедры химии, новых технологий и материалов Артем Моржухин и студентка второго курса Кафедры нанотехнологий и новых материалов Екатерина Диденко.
Участники погружались в мастер-классы, слушали спикеров, дискутировали, знакомились и обменивались опытом. Надеемся, что новые научные контакты с представителями разных вузов плодотворно прорастут в деятельность Университета "Дубна" и придадут больший импульс молодежной науке.