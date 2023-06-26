Пожаловаться на брошенный электросамокат теперь можно через "Добродел"

«Для удобства жителей наши сервисы постоянно обновляются и совершенствуются. Теперь в функционал портала "Добродел" мы добавили новую тему – мобильные средства перемещения. Сообщить о брошенном электросамокате, стихийной парковке, которая мешает проходу по тротуару, можно практически в один клик», – отметила министр госуправления, ИТ и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Чтобы оставить сообщение, нужно авторизоваться на портале с помощью подтвержденной учетной записи ЕСИА. После этого следует перейти в раздел «Сообщить о проблеме», выбрать категорию «Общественный транспорт» и тему «Электросамокаты». Затем необходимо описать проблему и отправить сообщение. Ход решения вопроса можно отследить онлайн в личном кабинете.