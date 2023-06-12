Полиция в Кимрах раскрыла кражу велосипеда

понедельник, 12 июня 2023 | 10:22     203
В Кимрский отдел полиции обратилась 44-летняя местная жительница по поводу кражи принадлежащего ей велосипеда.

Потерпевшая пояснила, что обнаружила пропажу своего имущества в утреннее время. С вечера велосипед находился на лестничной площадке возле квартиры заявительницы. Транспортное средство было не пристегнуто противоугонным велозамком и стало доступным для хищения. Ущерб составил 12 000 рублей.

Полицейские в составе следственно-оперативной группы осмотрели место происшествия, провели поквартирный обход жильцов дома с целью опроса возможных свидетелей произошедшего, а также проверили на причастность к краже лиц, ранее попадавших в поле зрения правоохранительных органов за совершение имущественных преступлений. Эксперт-криминалист изъял следы рук и обуви предполагаемого преступника.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили причастность к данному преступлению ранее судимого 30-летнего местного жителя.

Подозреваемый свою вину признал полностью и пояснил стражам порядка, что вечером он зашел в подъезд дома и увидел оставленный без присмотра велосипед. Похитив чужое имущество, злоумышленник продал велосипед третьему лицу и потратил вырученные денежные средства на собственные нужды.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальный срок наказания по указанной статье составляет пять лет лишения свободы.Ведётся следствие.

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