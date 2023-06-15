Полиция в Дмитрове задержала автоугонщика-"гастролера"

четверг, 15 июня 2023 | 13:15     123
Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Дмитровскому г.о. задержали ранее судимого 34-летнего уроженца Приморского края, подозреваемого в краже иномарки.

В полицию поступило заявление от местного жителя о хищении его автомобиля, припаркованного во дворе дома на улице Космонавтов, стоимостью более миллиона рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемого в совершении преступления. В ходе обыска по месту жительства задержанного в г. Люберцы оперативными сотрудниками обнаружены и изъяты приспособления, предназначенные для вскрытия дверей и несанкционированного запуска двигателя автомашин, а также подложные автомобильные государственные регистрационные знаки.

Одновременно в Дежурную часть поступила информация о том, что в лесу вблизи деревни Орево находится бесхозная машина. В ходе выезда полицейских по указанному адресу установлено, что данное транспортное средство и было ранее похищено у заявителя.

По данному факту следователем Следственного управления УМВД возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ. Судом фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Сотрудники полиции проводят дополнительные мероприятия, направленные на выявление аналогичных эпизодов преступной деятельности злоумышленника. Автомобиль возвращен владельцу.

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