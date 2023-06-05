Полиция расследует детали побоища в Вербилках

понедельник, 05 июня 2023 | 15:06     243
04 июня в Дежурную часть ОМВД России по Талдомскому городскому округу из медицинского учреждения поступило сообщение о том, что оказана медицинская помощь двум несовершеннолетним.

Полицейскими предварительно установлено, что в одном из домов на улице Зеленая поселка Вербилки между женщиной и её сожителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, произошел словесный конфликт, в ходе которого мужчина нанёс гражданке и её детям 2009 и 2011 годов рождения телесные повреждения.

Правонарушитель был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам будет принято решение в установленном законом порядке.

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