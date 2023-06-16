Полицейские в Яхроме задержали подозреваемого в краже автомобиля

пятница, 16 июня 2023 | 12:57     48
В Дежурную часть УМВД России по Дмитровскому г.о. поступило заявление от представителя коммерческой организации о краже автомобиля иностранного производства, припаркованного вблизи дома на ул. Вокзальная, г. Яхрома. Сумма ущерба составила 435 тысяч рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления установлен и задержан 45-летний местный житель. Полицейскими установлено, что злоумышленник проник в салон автомобиля через незакрытую водительскую дверь, завел двигатель, после чего совершил дорожно-транспортное происшествие. Транспортное средство изъято сотрудниками полиции.

В отношении подозреваемого следователем Следственного управления УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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