Полицейские в Яхроме задержали подозреваемого в краже автомобиля

пятница, 16 июня 2023 | 12:57 48
В Дежурную часть УМВД России по Дмитровскому г.о. поступило заявление от представителя коммерческой организации о краже автомобиля иностранного производства, припаркованного вблизи дома на ул. Вокзальная, г. Яхрома. Сумма ущерба составила 435 тысяч рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления установлен и задержан 45-летний местный житель. Полицейскими установлено, что злоумышленник проник в салон автомобиля через незакрытую водительскую дверь, завел двигатель, после чего совершил дорожно-транспортное происшествие. Транспортное средство изъято сотрудниками полиции.
В отношении подозреваемого следователем Следственного управления УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.