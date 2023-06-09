Подальше положишь - поближе возьмешь: Кошелек Qiwi раздваивается

"Международный бизнес войдет в группу Qiwi Plc, ценные бумаги которой котируются на Nasdaq и Московской бирже. Российский бизнес консолидируется в АО "Киви", - отметили в компании.

На июнь 2023 года намечено завершение процесса формирования российского и международного периметров. Полное разделение бизнеса ожидается до конца августа при условии получения всех регуляторных одобрений. В Qiwi подчеркнули, что реструктуризация корпоративной структуры не повлияет на доступность сервисов и продуктов для клиентов и партнеров.

По словам главного исполнительного директора группы Андрея Протопопова, разделение бизнеса является логичным и планомерным шагом с учетом текущей экономической и геополитической ситуации. Таким образом развитие бизнеса в России не будет зависеть от требований иностранных юрисдикций, а международный получит большую свободу и мощный импульс для развития, добавил он.

Напоминаем, в феврале Роскомнадзор внес Qiwi в реестр организаторов распространения информации. Согласно законодательству, теперь компания обязана собирать, хранить и предоставлять по требованию ФСБ все сведения о действиях и взаимодействиях пользователей на своей платформе. Разумеется, это противоречит интересам многочисленных зарубежных клиентов сервиса.

После разделения акции Qiwi plc продолжат котироваться на американской бирже Nasdaq. Комиссия биржи пришла к выводу, что Qiwi соответствует стандартам листинга на бирже. В случае, если сроки и общие результаты реструктуризации будут соответствовать критериям биржи, а Qiwi Plc - критериям листинга, то торги ценными ее бумагами будут восстановлены.