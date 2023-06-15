Под Талдомом произошло ДТП с участием двух легковушек и грузовика

четверг, 15 июня 2023 | 15:43     120
14 июня работники ПСЧ-215 и ПСЧ-272 ГКУ МО "Мособлпожспас" ликвидировали последствия ДТП, которое произошло в Талдомском округе.

В службу 112 обратились очевидцы, которые рассказали, что на 6 км автодороги Полуденовка - Талдом произошло столкновение легковых автомобилей Lada Priora и Volvo XC90, при этом грузовик Scania, уходивший от столкновения, съехал в кювет.

Прибыв на место вызова, спасатели отключили аккумуляторы повреждённых авто во избежание возгорания, и, оказав пострадавшему в аварии водителю Volvo психологическую помощь, передали его прибывшим медикам. С подозрением на закрытую черепно-мозговую травму и перелом правого предплечья, мужчина был госпитализирован в Талдомскую больницу.

После того, как работники подразделения смыли разлитое топливо с дорожного полотна, движение на проезжей части было восстановлено.

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