Открылась выставка "История создания детской коляски в Дубне"

Выставка не случайно подготовлена в 2023 году. Ровно 70 лет назад, осенью 1953 года, была выпущена первая детская коляска на Дубненском машиностроительном заводе.

На открытие выставки пришли люди, имевшие непосредственное отношение к этому производству. Из уст Виктора Михайловича Французова, директора ОАО ПКП "Апекс" с 1992 по 2022 гг., услышали интересные подробности о различных моделях колясок, вспомнили тех людей, которые с энтузиазмом делали своё дело. В экспозиции представлены не все образцы дубненских колясок, их довольно трудно найти. Но сотрудники музея надеются на пополнение этого фонда.

В экспозиции представлены материалы о Низовцеве Александре Николаевиче, начальнике конструкторского отдела 40 цеха 105. Карягин Т. В. поделился материалами о своём отце Карягине Виталии Сергеевиче, главном конструкторе отдела 40.