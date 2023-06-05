Освещение вдоль Нового шоссе в Дубне планируют построить до 31 октября 2023 года

«30 тыс. человек проезжает по этой дороге ежедневно, при том, что население Дубны - 74 тыс. человек», – сказала зампред правительства Подмосковья Анна Кротова на оперативном совещании губернатора региона Андрея Воробьева с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

Дорога является подъездом к Объединенному институту ядерных исследований и к предприятиям особой экономической зоны. Кроме того, вдоль данной дороги планируется дальнейшее развитие инновационных предприятий.