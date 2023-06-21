Осторожно: Зараженные американские комары снова в строю

Господин Кириллов провел брифинг, где рассказал, что США планируют доставлять комаров к противнику с помощью беспилотников. Об этом, по его словам, свидетельствует патент на БПЛА, предназначенный для доставки в заданный район и распространения в воздухе зараженных кровососущих.
"При укусе комары способны инфицировать военнослужащих опасной инфекцией, например, такой, как малярия. В описании к патенту подчеркивается, что зараженный военнослужащий не способен выполнять поставленные перед ним боевые задачи, и отмечено, что подобный способ заражения противника в военном отношении дал бы значительный эффект", - добавил Кириллов.
Напомним, в октябре 2022 года о таком патенте сообщил на заседании в Организации Объединенных Наций представитель России Василий Небензя. Кроме того, он без предъявления конкретных фактов, рассказал о неких европейских проектах по изучению возможности распространения опасных инфекций через мигрирующих птиц. В качестве распространителей опасных болезней Небензя перечислил и летучих мышей.