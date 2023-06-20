Орнитологи из Талдома поступят с совами-сиротами как с кукушками

Два маленьких совенка-сироты из "Центра реабилитации хищных птиц" Переславль-Залесский доставлены в заказник "Журавлиная родина" Талдомского округа.

На родине у деревни Троицк гнездо ушастых сов срубили — там спецтехникой чистили территорию. Маленькие совята оказались одни посреди поля. Справедливости ради, когда лесорубы заметили желторотиков, они сразу же вызвали группу спасателей.

Сначала совят отправили к ветеринарам (вдруг у них переломаны косточки), а потом отправили пострадавших в Подмосковный реабилитационный центр, где их научили летать. Ну а затем уже пришла пора выпускать найденышей на волю, а это работа для орнитологов-профессионалов.