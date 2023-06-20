Орнитологи из Талдома поступят с совами-сиротами как с кукушками

вторник, 20 июня 2023 | 23:25     236
Процедуру усыновления (и удочерения) провели на днях специалисты заказника "Журавлиная родина" в Талдомском округе.

Два маленьких совенка-сироты из "Центра реабилитации хищных птиц" Переславль-Залесский доставлены в заказник "Журавлиная родина" Талдомского округа.

На родине у деревни Троицк гнездо ушастых сов срубили — там спецтехникой чистили территорию. Маленькие совята оказались одни посреди поля. Справедливости ради, когда лесорубы заметили желторотиков, они сразу же вызвали группу спасателей.

Сначала совят отправили к ветеринарам (вдруг у них переломаны косточки), а потом отправили пострадавших в Подмосковный реабилитационный центр, где их научили летать. Ну а затем уже пришла пора выпускать найденышей на волю, а это работа для орнитологов-профессионалов.

Орнитологи из заказника "Журавлиная родина" придумали хитрый ход. Одного совенка они подсадят к совиному выводку в деревне Айбутово, а другого – к совиному семейству в деревне Бучево. Специалисты искренне надеются, что тамошние совы примут сирот.

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Талдом
Журавлиная родина
звери
Источник:
Ольга Гринченко
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