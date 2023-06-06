Определилась программа Сабантуя в Дубне

На площадке фестиваля будет работать большая Детская зона, где дети смогут найти развлечения по интересам, принять участие в бесплатных мастер-классах и посетить игровые зоны. Организаторы татарского народного праздника разработали специальную программу для детей и родителей, которая подарит массу впечатлений и новых знаний.

«Мы готовим именно семейный праздник, чтобы все члены семьи смогли отлично и весело провести время. Дети ни на секунду не заскучают – играючи они смогут узнать о древних народных традициях и современных достижениях человечества», - сообщил председатель Общественной организации «Региональная татарская национально-культурная автономия Московской области» Фарит Мухтасаров.

Так, на площадке для детей и родителей будут представлены зоны московского мультимедийного центра «Союзмультпарк» от легендарной киностудии «Союзмультфильм» и Детского технопарка, который на один день из казанского IT-парка переместится в Дубну.

В течение всего праздничного дня Кот Матроскин и Почтальон Печкин из знаменитого мультфильма «Простоквашино» будут заряжать и настраивать гостей праздника музыкой из любимых мультфильмов и составят компанию в заводных танцах во время МультДискотеки.

«Знакомства с любимыми мультгероями принесут как детям, так и взрослым массу позитивных эмоций. Детей от 5 до 18 лет ждет посещение уникальной интерактивной зоны от казанского Детского IT-парка. Подрастающее поколение в буквальном смысле сможет прикоснуться к будущему. В интерактивных форматах будут представлены робототехника, прототипирование, цифровые медиа, молекулярная кухня, а также виртуальная и дополненная реальности», - рассказали о детской зоне организаторы предстоящего праздника.

Вместе с татарским богатырем Туганом Батыром, главным героем одноименной повести-сказки писателя Зульфата Хакима, дети смогут посоревноваться в национальных состязаниях – пробежать с яйцом в ложке и с коромыслами, перетянуть канаты, залезть на небольшой столб.

«Образ национального татарского героя, объединившего в себе все легенды, мифы и сказания татарского народа, стал воплощением ценностей, которые передавали друг другу поколения наших предков», - поделился Радик Абдрахманов, основатель проекта «Туган Батыр» и создатель казанского национально-туристического комплекса «Туган Авылым».

Для комфортного пребывания посетителей с детьми, на территории празднования Сабантуя будет организована комната матери и ребенка с оборудованным пеленальным столиком и всеми необходимыми условиями для удобства самых крошечных гостей. В специальном шатре будет запас воды, подгузников и пеленок.

Празднование Сабантуя в Дубне начнется с 11:00 и продлится до 21:00. На территории городского парка гости смогут прогуляться по «татарскому подворью», ознакомиться с оригинальными предметами декоративно-прикладного искусства и народных промыслов, увидеть как готовят блюда национальной кухни и продегустировать их – в том числе традиционное лакомство Сабантуя – чак-чак, татарский медовый торт.

На главной сцене выступят известные артисты, а также профессиональные и самодеятельные коллективы Подмосковья и Республики Татарстан. Желающие смогут поучаствовать в мастер-классах национальных ремесел, в турнире по борьбе на поясах и других конкурсах и народных состязаниях на силу и ловкость.

Вход на мероприятие свободный. Узнать более подробную информацию и ознакомиться с программой можно на сайте мероприятия sabantuyfest.ru.