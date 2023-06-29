Определены сроки окончания строительства нового жилого дома для сотрудников резидентов ОЭЗ "Дубна"

четверг, 29 июня 2023 | 14:20 329
Главгосстройнадзор Подмосковья проверил, как строят жилой дом №2 в квартале С-3, расположенном на территории Российского центра программирования (РЦП) в Дубне.
Многоквартирный дом переменной этажности рассчитан на 108 квартир. Объект начали строить в декабре 2021 года. Финал – зимой 2023 года. Сейчас здесь ведутся работы по устройству монолитного каркаса здания.
Напоминаем, к сегодняшнему дню для специалистов, работающих компаниях ОЭЗ, уже построено 4 жилых дома.