Определены сроки окончания строительства нового жилого дома для сотрудников резидентов ОЭЗ "Дубна"

четверг, 29 июня 2023 | 14:20     329
Главгосстройнадзор Подмосковья проверил, как строят жилой дом №2 в квартале С-3, расположенном на территории Российского центра программирования (РЦП) в Дубне.

Многоквартирный дом переменной этажности рассчитан на 108 квартир. Объект начали строить в декабре 2021 года. Финал – зимой 2023 года. Сейчас здесь ведутся работы по устройству монолитного каркаса здания.

Напоминаем, к сегодняшнему дню для специалистов, работающих компаниях ОЭЗ, уже построено 4 жилых дома.

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ОЭЗ Дубна
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