Определены сроки окончания строительства нового жилого дома для сотрудников резидентов ОЭЗ "Дубна"

Многоквартирный дом переменной этажности рассчитан на 108 квартир. Объект начали строить в декабре 2021 года. Финал – зимой 2023 года. Сейчас здесь ведутся работы по устройству монолитного каркаса здания.

Напоминаем, к сегодняшнему дню для специалистов, работающих компаниях ОЭЗ, уже построено 4 жилых дома.