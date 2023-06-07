Объединенный институт принял участие в Международном дне окружающей среды

Среди обсуждаемых вопросов были сокращение загрязнения окружающей среды пластиком, последствия глобального потепления. Эксперты со всего мира обсудили, как биофизика способна улучшить здоровье людей и сельское хозяйство, как крупномасштабные научные установки становятся более экологичными, какой вклад может внести физика в экологические исследования и сохранение объектов культурного наследия.

От Объединенного института ядерных исследований на марафоне прозвучала лекция советника директора по прикладным исследованиям и инновациям ЛНФ Марины Фронтасьевой «Ядерно-физические методы в экологических исследованиях в интересах процветания человечества». С помощью методов физики экологи, например, отслеживают перемещения химических элементов в экосистемах, определяют содержание различных элементов в образцах, проводят анализ загрязнений в воздухе. Физические методы могут помочь в понимании экосистем и оценке изменений в них, что может привести к улучшению механизмов по защите природы.