Объединенный институт принял участие в Международном дне окружающей среды

среда, 07 июня 2023 | 11:43     131
5 июня, во Всемирный день окружающей среды, состоялся онлайн-марафон в рамках Международного года фундаментальных наук для устойчивого развития (IYBSSD 2022/2023).

Среди обсуждаемых вопросов были сокращение загрязнения окружающей среды пластиком, последствия глобального потепления. Эксперты со всего мира обсудили, как биофизика способна улучшить здоровье людей и сельское хозяйство, как крупномасштабные научные установки становятся более экологичными, какой вклад может внести физика в экологические исследования и сохранение объектов культурного наследия.

От Объединенного института ядерных исследований на марафоне прозвучала лекция советника директора по прикладным исследованиям и инновациям ЛНФ Марины Фронтасьевой «Ядерно-физические методы в экологических исследованиях в интересах процветания человечества». С помощью методов физики экологи, например, отслеживают перемещения химических элементов в экосистемах, определяют содержание различных элементов в образцах, проводят анализ загрязнений в воздухе. Физические методы могут помочь в понимании экосистем и оценке изменений в них, что может привести к улучшению механизмов по защите природы.

Кроме этого, в течение трансляции демонстрировались 3-х минутные ролики о крупных проектах ОИЯИ: о нейтринном телескопе Baikal-GVD, исследованиях в области протонной терапии, а также кварк-глюкозной плазме и сверхтяжелых элементах.

Также зрители онлайн-марафона могли посмотреть короткие интервью с молодыми учеными Института.

Тэги: 
ОИЯИ
экология
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