Ночью по Кимрам бегал персонаж с ножом и угрожал прохожим

четверг, 15 июня 2023 | 16:11     103
В Кимрах суд привлек к административной ответственности мужчину, который оказал неповиновение законному распоряжению сотрудников полиции. Установлено, что ночью 3 июня он бегал с ножом по улицам Карла Маркса и Луначарского.

Две девушки пояснили полицейским, что мужчина приставал к ним и угрожал ножом. Сотрудники патрульно-постовой службы догнали хулигана и потребовали остановиться, однако он не отреагировал и попытался скрыться. Полицейские настигли мужчину и заковали его в наручники.

Как сообщают в Кимрском городском суде, гражданину было назначено административное наказание в виде административного ареста сроком на одни сутки. Постановление не вступило в законную силу.

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Кимры
криминал
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Источник:
Tverigrad
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