Ночью по Кимрам бегал персонаж с ножом и угрожал прохожим

четверг, 15 июня 2023 | 16:11 103
В Кимрах суд привлек к административной ответственности мужчину, который оказал неповиновение законному распоряжению сотрудников полиции. Установлено, что ночью 3 июня он бегал с ножом по улицам Карла Маркса и Луначарского.
Две девушки пояснили полицейским, что мужчина приставал к ним и угрожал ножом. Сотрудники патрульно-постовой службы догнали хулигана и потребовали остановиться, однако он не отреагировал и попытался скрыться. Полицейские настигли мужчину и заковали его в наручники.
Как сообщают в Кимрском городском суде, гражданину было назначено административное наказание в виде административного ареста сроком на одни сутки. Постановление не вступило в законную силу.