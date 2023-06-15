Ночью по Кимрам бегал персонаж с ножом и угрожал прохожим

Две девушки пояснили полицейским, что мужчина приставал к ним и угрожал ножом. Сотрудники патрульно-постовой службы догнали хулигана и потребовали остановиться, однако он не отреагировал и попытался скрыться. Полицейские настигли мужчину и заковали его в наручники.

Как сообщают в Кимрском городском суде, гражданину было назначено административное наказание в виде административного ареста сроком на одни сутки. Постановление не вступило в законную силу.