Ночной пожар в СНТ "Весна" городского округа Дубна: сгорело 2 дома

четверг, 15 июня 2023 | 14:49     124
15 июня в 02:43 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в садовом доме в городском округе Дубна, СНТ "Весна", участок 834.

По сообщению местных жителей, это был "наркоманский дом", где постоянно тусовались бомжи. К сожалению, огонь перекинулся на соседний дом, недавно построенный и обставленный, но с нарушениями норм противопожарной безопасности - расстояние до соседнего, горящего, дома было около 3 метров. В этом доме спал его владелец, в то время как уже горела крыша. К счастью, мужчине позвонили соседи (которые вызвали МЧС) и разбудили. Ему удалось спастись.

Опасность заключалась ещё и в том, что буквально в 60 метрах от горящего строения находится известная в городе "Передержка животных".

К 04:06 последствия пожара были ликвидированы. По предварительным данным пострадавших нет.

Привлекаемые силы и средства МЧС: 3 единицы техники, 11 человек.

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