Наркодилера в Талдоме приговорили почти к 10 годам строгого режима

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

В суде установлено, что Субботин совместно с соучастниками, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, намеревались сбыть наркотические средства в особо крупном размере.

Преступная деятельность злоумышленника была пресечена в июле 2022 года сотрудниками правоохранительных органов, из незаконного оборота изъято более 1 кг наркотиков.

Суд приговорил виновного к 9 годам 10 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.