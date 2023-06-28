Наемники ЧВК "Вагнера" ехали в Москву на грузовике "Пятёрочки"

среда, 28 июня 2023 | 09:31     926
В состав колонны ЧВК "Вагнера", направлявшейся в Москву через Воронежскую область, входили грузовики, принадлежащие компании X5 Retail Group.

В соцсетях 26 июня появилась видеозапись, на которой показан взрыв 24 июня на трассе в Воронежской области вблизи села Бугаевка. Возможно, показаны кадры удара ВС РФ по колонне ЧВК "Вагнера", двигавшейся в сторону Москвы. На видеозаписи виден поврежденный «Камаз» с госномером Н541НК750.

По данным ГИБДД автомобиль с этим номером принадлежит ООО «Агро-Авто», которое входит в структуру нидерландской X5 Retail Group - владельца сетей "Пятерочка" и "Перекресток". Раньше этот грузовик, судя по фотографиям прежних годов, обслуживал супермаркеты «Пятерочка». С августа 2022 года, по данным "Российского союза автостраховщиков", автомобиль в нарушение закона передвигался без полиса ОСАГО. Согласно базе ГИБДД, владелец автомобиля не менялся с 2017 года и в базе ГИБДД нет данных о розыске автомобиля.

В X5 Group уже заявили, что данный «Камаз» не принадлежит компании. Представитель X5 Group утверждает, что грузовик продали в августе 2022 года и, согласно акту сдачи-приемки «Камаза», им владеет ООО «Трак-Сток» — автосалон, сотрудничающий с X5 и что они не обязаны снимать автомобиль с учета.

«Все транспортные средства компании оснащены трекерами и отслеживаются в режиме онлайн, происшествий с их участием 24 июня зафиксировано не было», — заявил представитель компании. - Мы не обязаны снимать его с учета принудительно. Машин на балансе много, более 4000, за каждой следить нет возможности».

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