Наемники ЧВК "Вагнера" ехали в Москву на грузовике "Пятёрочки"

В соцсетях 26 июня появилась видеозапись, на которой показан взрыв 24 июня на трассе в Воронежской области вблизи села Бугаевка. Возможно, показаны кадры удара ВС РФ по колонне ЧВК "Вагнера", двигавшейся в сторону Москвы. На видеозаписи виден поврежденный «Камаз» с госномером Н541НК750.

По данным ГИБДД автомобиль с этим номером принадлежит ООО «Агро-Авто», которое входит в структуру нидерландской X5 Retail Group - владельца сетей "Пятерочка" и "Перекресток". Раньше этот грузовик, судя по фотографиям прежних годов, обслуживал супермаркеты «Пятерочка». С августа 2022 года, по данным "Российского союза автостраховщиков", автомобиль в нарушение закона передвигался без полиса ОСАГО. Согласно базе ГИБДД, владелец автомобиля не менялся с 2017 года и в базе ГИБДД нет данных о розыске автомобиля.

В X5 Group уже заявили, что данный «Камаз» не принадлежит компании. Представитель X5 Group утверждает, что грузовик продали в августе 2022 года и, согласно акту сдачи-приемки «Камаза», им владеет ООО «Трак-Сток» — автосалон, сотрудничающий с X5 и что они не обязаны снимать автомобиль с учета.