На вокзале в Дмитрове полицейские прикрыли незаконный игорный бизнес

Установлено, что злоумышленник в здании, расположенном на привокзальной территории под вывеской кафе, организовал проведение азартных игр с использованием игрового оборудования.

При осмотре помещения полицейскими обнаружен и изъят игровой аппарат с компьютерными комплектующими в виде материнской платы, жесткого диска, блока питания и кассет для денежных средств. Кроме того, изъяты камеры видеонаблюдения и денежные средства в сумме более 76 тысяч рублей.

Попасть внутрь данного заведения могли лишь постоянные клиенты по магнитному ключу. Общий доход от нелегального бизнеса составил около 9 миллионов рублей.