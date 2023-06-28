На вокзале в Дмитрове полицейские прикрыли незаконный игорный бизнес

среда, 28 июня 2023 | 13:09     132
Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Дмитровскому г.о. задержан 41-летний местный житель, подозреваемый в незаконной организации и проведении азартных игр.

Установлено, что злоумышленник в здании, расположенном на привокзальной территории под вывеской кафе, организовал проведение азартных игр с использованием игрового оборудования.

При осмотре помещения полицейскими обнаружен и изъят игровой аппарат с компьютерными комплектующими в виде материнской платы, жесткого диска, блока питания и кассет для денежных средств. Кроме того, изъяты камеры видеонаблюдения и денежные средства в сумме более 76 тысяч рублей.

Попасть внутрь данного заведения могли лишь постоянные клиенты по магнитному ключу. Общий доход от нелегального бизнеса составил около 9 миллионов рублей.

В отношении подозреваемого Следственным отделом по г. Дмитров ГСУ СК РФ по Московской области возбуждено уголовное дело по ст. 171.2 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление иных лиц, причастных к незаконной организации и проведению азартных игр.

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