На вокзале в Дмитрове полицейские прикрыли незаконный игорный бизнес

Установлено, что злоумышленник в здании, расположенном на привокзальной территории под вывеской кафе, организовал проведение азартных игр с использованием игрового оборудования.
При осмотре помещения полицейскими обнаружен и изъят игровой аппарат с компьютерными комплектующими в виде материнской платы, жесткого диска, блока питания и кассет для денежных средств. Кроме того, изъяты камеры видеонаблюдения и денежные средства в сумме более 76 тысяч рублей.
Попасть внутрь данного заведения могли лишь постоянные клиенты по магнитному ключу. Общий доход от нелегального бизнеса составил около 9 миллионов рублей.
В отношении подозреваемого Следственным отделом по г. Дмитров ГСУ СК РФ по Московской области возбуждено уголовное дело по ст. 171.2 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление иных лиц, причастных к незаконной организации и проведению азартных игр.