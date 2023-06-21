На территории Тверской области с 21 июня по 31 августа 2023 года вводится особый противопожарный режим

среда, 21 июня 2023 | 14:19 193
Во время действия особого противопожарного режима запрещено разжигание костров, сжигание мусора и сухой травы в лесах. Также под запрет попадает сжигание порубочных остатков на предприятиях и в лесах.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя поручил Министерству лесного комплекса совместно с администрациями муниципалитетов, правоохранительными органами обеспечить неукоснительное соблюдение введенных запретов и ограничений.
Особое внимание будет уделяться проведению мониторинга ситуации в лесах.