На территории Тверской области с 21 июня по 31 августа 2023 года вводится особый противопожарный режим

среда, 21 июня 2023 | 14:19     193
Во время действия особого противопожарного режима запрещено разжигание костров, сжигание мусора и сухой травы в лесах. Также под запрет попадает сжигание порубочных остатков на предприятиях и в лесах.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя поручил Министерству лесного комплекса совместно с администрациями муниципалитетов, правоохранительными органами обеспечить неукоснительное соблюдение введенных запретов и ограничений.

Особое внимание будет уделяться проведению мониторинга ситуации в лесах.

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