На свободу - с чистой совестью: в ФСБ прекратили уголовное дело в отношении "мятежника" Евгения Пригожина

По данным силовиков, в ходе расследования уголовного дела по факту вооруженного мятежа установлено, что участники 24 июня прекратили преступные действия.

Самолет Евгения Пригожина сегодня утром прилетел в Беларусь. Об этом сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн":

"Бизнес-джет Евгения Пригожина (рег. номер RA-02795) совершил посадку на военном аэродроме Мачулищи под Минском в 07:40".

Накануне Пригожин прервал двухдневное молчание, а вслед за Пригожиным молчание прервал и президент РФ Владимир Путин. Его 5-минутное обращение к россиянам показали в эфире государственных каналов поздно вечером. Фамилию Пригожина российский президент вновь не назвал, но признал гибель лётчиков Минобороны РФ во время мятежа.

Напоминаем, дело в отношении Евгения Пригожина возбудили вечером 23 июня – через несколько часов после того, как он обвинил Минобороны России в ракетном ударе по "тыловым лагерям" наемников и объявил о мятеже против военного руководства страны. В своем обращении в понедельник, 26 июня, Владимир Путин простил вагнеровцев, заявив, что их попытались использовать втемную.