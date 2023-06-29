На прошедшем празднике Сабантуй спортшкола "Дубна" организовала соревнования по национальной борьбе на поясах

четверг, 29 июня 2023 | 12:32 327
В минувшие выходные в Дубне прошёл областной фестиваль национальных культур и традиций «Сабантуй».
В организованных Спортивной школой "Дубна" соревнованиях по национальной борьбе на поясах "куреш" принимали участие представители Москвы, Московской области, Татарстана и Башкирии.
Юноши 2008-2010 г.р. соревновались в 4-х весовых категориях. Из дубненцев первые места заняли воспитанники Спортивной школы "Дубна":
Меркулов Данила - в в/к до 42 кг.,
Павлов Никита - в в/к до 52 кг.,
Спориш Роман - в/к св. 80 кг.
Мужчины соревновались в 3-х весовых категориях. Воспитанник СШ «Дубна» Спориш Михаил занял 2 место в категории св. 85 кг.