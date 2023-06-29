На прошедшем празднике Сабантуй спортшкола "Дубна" организовала соревнования по национальной борьбе на поясах

Пресс-служба подмосковного фестиваля «Сабантуй-2023» раскрыла некоторые секреты праздничной программы на 24 июня в Дубне.

Пресс-служба подмосковного фестиваля «Сабантуй-2023» раскрыла некоторые секреты праздничной программы на 24 июня в Дубне.

20.06.2023 | 20:09

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