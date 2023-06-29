На прошедшем празднике Сабантуй спортшкола "Дубна" организовала соревнования по национальной борьбе на поясах

четверг, 29 июня 2023 | 12:32     327
В минувшие выходные в Дубне прошёл областной фестиваль национальных культур и традиций «Сабантуй».

В организованных Спортивной школой "Дубна" соревнованиях по национальной борьбе на поясах "куреш" принимали участие представители Москвы, Московской области, Татарстана и Башкирии.

Юноши 2008-2010 г.р. соревновались в 4-х весовых категориях. Из дубненцев первые места заняли воспитанники Спортивной школы "Дубна":

Меркулов Данила - в в/к до 42 кг.,
Павлов Никита - в в/к до 52 кг.,
Спориш Роман - в/к св. 80 кг.

Мужчины соревновались в 3-х весовых категориях. Воспитанник СШ «Дубна» Спориш Михаил занял 2 место в категории св. 85 кг.

Тэги: 
Дубна
праздник
соревнования
Источник:
СШ "Дубна"
Читать в
Оставить отзыв в
 
20.06.2023 | 16:36    581
Тонну чак‑чака привезут в Дубну на празднование Сабантуя
Пресс-служба подмосковного фестиваля «Сабантуй-2023» раскрыла некоторые секреты праздничной программы на 24 июня в Дубне.
20.06.2023 | 20:09    677
В Дубне активно готовятся к подмосковному татарскому фестивалю "Сабантуй-2023"
В этом году на праздник татарского народа Сабантуй в Дубну приедет официальная делегация из Республики Татарстан – традиционно подмосковный Сабантуй курирует город Бавлы.
20.06.2023 | 14:01    1002
В Дубне построили комплекс по производству систем безопасности с использованием энергии солнца и ветра
Завершен второй этап строительства площадки НПК «Дедал» - резидента особой экономической зоны «Дубна».