На празднике в Дубне в образовательных целях присутствовал реанимобиль

вторник, 13 июня 2023 | 23:45     97
12 июня реанимобиль ФБУЗ МСЧ № 9 города Дубна ФМБА России с образовательными целями приехал в парк на набережной им. Д. И. Менделеева в Дубне.

Сотрудники ФБУЗ МСЧ № 9 ФМБА России провели викторину, где можно было выиграть сертификат на посещение оздоровительных процедур в медико-санитарной части. Реанимобиль стал открытием для многочисленных детей, которые присутствовали на празднике. Они смогли узнать, как работает реанимобиль и почему так важно заботиться о своем здоровье.

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