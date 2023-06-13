На празднике в Дубне в образовательных целях присутствовал реанимобиль

вторник, 13 июня 2023 | 23:45 97
12 июня реанимобиль ФБУЗ МСЧ № 9 города Дубна ФМБА России с образовательными целями приехал в парк на набережной им. Д. И. Менделеева в Дубне.
Сотрудники ФБУЗ МСЧ № 9 ФМБА России провели викторину, где можно было выиграть сертификат на посещение оздоровительных процедур в медико-санитарной части. Реанимобиль стал открытием для многочисленных детей, которые присутствовали на празднике. Они смогли узнать, как работает реанимобиль и почему так важно заботиться о своем здоровье.