На острове Липня впервые проводится Школа ускорительной физики Объединенного института

понедельник, 19 июня 2023 | 19:48     379
С 19 по 23 июня Объединение молодых ученых и специалистов ОИЯИ проводит первую Школу ускорительной физики.

Почти три десятка молодых специалистов собрались на туристической базе ОИЯИ «Липня», чтобы получить представление об ускорительной физике и познакомиться с последними достижениями науки и техники в области физики пучков заряженных частиц и техники ускорителей. В рамках Школы сотрудники Института прослушают курс лекций от ведущих ученых и специалистов по базовым принципам работы и основным системам ускорителей заряженный частиц.

Программа Школы включает в себя лекции об основах ускорительной физики и используемых в этой области установках: источниках легких частиц и тяжелых ионов, поляризованных пучков, синхротронах. Для молодых ученых предусмотрен блок лекций о проектах ОИЯИ «От синхрофазотрона до коллайдера NICA»: им расскажут об устройстве комплексов, структуре, управлении, экспериментах.

В программу включены лекции по применению ускорительной физики за пределами научных экспериментов: участники узнают, как используется этот аспект в разработке вакуумной, СВЧ и ВЧ-техники, в системах электронного охлаждения и электропитания. Кроме этого, для участников в программе предусмотрено проведение дискуссионных сессий по научным проектам.

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