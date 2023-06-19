На острове Липня впервые проводится Школа ускорительной физики Объединенного института

Почти три десятка молодых специалистов собрались на туристической базе ОИЯИ «Липня», чтобы получить представление об ускорительной физике и познакомиться с последними достижениями науки и техники в области физики пучков заряженных частиц и техники ускорителей. В рамках Школы сотрудники Института прослушают курс лекций от ведущих ученых и специалистов по базовым принципам работы и основным системам ускорителей заряженный частиц.

Программа Школы включает в себя лекции об основах ускорительной физики и используемых в этой области установках: источниках легких частиц и тяжелых ионов, поляризованных пучков, синхротронах. Для молодых ученых предусмотрен блок лекций о проектах ОИЯИ «От синхрофазотрона до коллайдера NICA»: им расскажут об устройстве комплексов, структуре, управлении, экспериментах.