На Московском море спасатели сняли с мели моторную лодку

среда, 21 июня 2023 | 15:50     200
20 июня вечером работники ПСП ПСЧ-215 ГКУ МО "Мособлпожспас" сняли с мели моторную лодку. Инцидент произошел в акватории Иваньковского водохранилища в Коровинском заливе.

В службу 112 обратился 63-летний владелец катера с водометным двигателем, гражданин Беларуси. Он рассказал, что его катер, следовавший со стороны Твери в Москву, из-за поломки потерял ход и его течением вынесло на мелководье.

Прибыв на место происшествия, дежурная смена спасателей оперативно нейтрализовала опасную ситуацию. Работники провели работы по снятию лодки с мели и отбуксировали ее к пристани для осуществления ремонта.

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