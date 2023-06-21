На Московском море спасатели сняли с мели моторную лодку

В службу 112 обратился 63-летний владелец катера с водометным двигателем, гражданин Беларуси. Он рассказал, что его катер, следовавший со стороны Твери в Москву, из-за поломки потерял ход и его течением вынесло на мелководье.

Прибыв на место происшествия, дежурная смена спасателей оперативно нейтрализовала опасную ситуацию. Работники провели работы по снятию лодки с мели и отбуксировали ее к пристани для осуществления ремонта.