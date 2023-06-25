Мыши кололись, плакали, но продолжали грызть кактус: В России заново открываются центры ЧВК "Вагнер"

воскресенье, 25 июня 2023 | 17:32     448
Центры набора в ЧВК «Вагнер» в Астрахани и Воронеже 25 июня продолжили работу.

В Воронеже уточнили, что 24 июня центр набора был закрыт, но «сейчас разрешили нам работать». В случае прохождения проверки добровольца отправляют в Краснодар за счет ЧВК «Вагнер» — в окрестностях города расположен лагерь, где проходит подготовка.

Корреспондента спросили о возрасте, судимостях, состоянии здоровья, в частности, о том, были ли переломы. Затем предложили приехать, чтобы проверить физическую форму. Тест включает в себя бег, подтягивания, отжимания. При себе нужно иметь паспорт.

В воронежском центре сотрудница дополнительно спросила о службе в армии и наличии специальности, например, электрика. Отрицательные ответы на эти вопросы не стали препятствием для продолжения диалога.

Тэги: 
Евгений Пригожин
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Источник:
RTVI
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