Мне только поговорить: В Дмитрове задержана парочка, укравшая мобильный телефона

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления установлены и задержаны ранее судимые 30-летняя жительница Тверской области и 32-летний житель г. Талдом Московской области.

Полицейскими установлено, что злоумышленники познакомились с потерпевшей на улице в мкрн. Внуковский г. Дмитров, в ходе беседы мужчина под предлогом позвонить попросил мобильный телефон у заявительницы, после чего скрылся со своей знакомой.

В отношении фигурантов следователем Следственного Управления УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Дмитровский городским судом подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.