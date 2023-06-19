Мне только поговорить: В Дмитрове задержана парочка, укравшая мобильный телефона

понедельник, 19 июня 2023 | 21:45     286
В Дежурную часть УМВД России по Дмитровскому г.о. поступило заявление от 41-летней местной жительницы о краже мобильного телефона. Сумма ущерба составила 8 тысяч рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления установлены и задержаны ранее судимые 30-летняя жительница Тверской области и 32-летний житель г. Талдом Московской области.

Полицейскими установлено, что злоумышленники познакомились с потерпевшей на улице в мкрн. Внуковский г. Дмитров, в ходе беседы мужчина под предлогом позвонить попросил мобильный телефон у заявительницы, после чего скрылся со своей знакомой.

В отношении фигурантов следователем Следственного Управления УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Дмитровский городским судом подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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