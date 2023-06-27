Минэкологии Подмосковья зафиксировало нарушение экологического законодательства дубненским предприятием

вторник, 27 июня 2023 | 14:15 169
Инспекторы эконадзора Минэкологии Подмосковья провели контрольное мероприятие в городском округе Дубна. Поводом стала поступившая в Министерство информация о том, что одно из местных предприятий загрязняет атмосферный воздух.
«В ходе надзора информация подтвердилась, - рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов. – В зоне воздействия предприятия «Баумит», которое производит лакокрасочные изделия, была зафиксирована повышенная концентрация взвешенных веществ. Это свидетельствует о недостатках в эксплуатации оборудования, а также о неудовлетворительной работе газоочистных установок».
По итогам надзора предприятию объявлено предостережение с требованием нормализовать работу технологического оборудования и повысить уровень очистки отходящих газов. Минэкологии проконтролирует устранение нарушений.
Напоминаем, завод "Баумит" расположен в Александровке на улице Дружбы и принадлежит группе австрийских компаний.