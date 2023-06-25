Макеты Дубны и Кимр могут появиться в Калязинском округе

воскресенье, 25 июня 2023 | 14:10     147
23 июня прошло заседание Межведомственной комиссии по земельным отношениям, которое провёл губернатор Тверской области Игорь Руденя.

На заседании рассмотрели вопрос о реализации инвестпроекта в деревнях Высоково и Берегово Калязинского округа, где планируется строительство гостиничного комплекса и коттеджного поселка "Поречье Ленд". На территории построят дома, создадут 10 глэмпингов, детские игровые площадки, веревочный парк, скейтпарк и ролледром, пляжную зону, ресторан и кинотеатр.

Также предполагается возвести музейный комплекс "Волга-центр" с уникальным макетом бассейна Волги. На площади более 170 квадратных метров разместятся более 250 архитектурных объектов - достопримечательностей в масштабе 1:150 и макеты 7 городов, расположенных на Волге: Дубна, Кимры, Калязин, Кашин, Углич, Мышкин и Рыбинск.

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