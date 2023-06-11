Лесничие под Талдомом спасли зайчонка во время работ по лесоводственному уходу

воскресенье, 11 июня 2023 | 15:04 102
Во время проведения лесоводственного ухода в Салтыково-Щедринском участковом лесничестве Талдомского филиала ГКУ МО "Мособллес" лесничие спасли зайчонка.
Осуществляя работы, специалисты ГАУ МО «Центрлесхоз» были сконцентрированы на том, чтобы не срезать саженцы основных пород. Повышенная внимательность помогла рассмотреть в высокой траве испуганного зайчонка, случайно оказавшегося в этом месте.
Лесничие вовремя обнаружили длинноухого малыша и бережно перенесли его в безопасное место.
Это не первый случай, когда работники леса спасают животных и птиц. В минувшем году сотрудница Талдомского филиала ГКУ МО «Мособллес» Нина Медведева спасла маленького совенка, который оказался без родителей и замерзал возле конторы лесничества.